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Serel Yereli'den Tina Turner sürprizi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 22:06 | Son Güncelleme

24 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da sahnelenecek "Rock Müzikaller" projesinde Serel Yereli de Tina Turner'ı canlandıracak. Yereli, Londra'dan gelip provalara başladı.

Serel Yereli'den Tina Turner sürprizi!

'Bodrum Masalı' dizisiyle adını oyunculuğuyla duyuran Serel Yereli, daha sonra sosyal medyada paylaştığı üstsüz pozuyla gündeme gelmişti. Oyunculuğu bıraktığını açıklayan Yereli, şarkıcılığa adım atmış ve İngiltere'de bir single çıkarmıştı.

ROCK YILDIZINI CANLANDIRACAK
Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Serel Yereli'den bu kez ABD'li rock efsanesi Tina Turner sürprizi geldi. Yereli, Tina Turner'ın hayatını konu alan "The Tina Turner" müzikali, Rock Müzikalleri projesinin repertuvarına alındı.

Projede Tina Turner'ı Serel Yereli canlandıracak. Serel Yereli, Londra'dan gelip provalara başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli Tina Turner

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