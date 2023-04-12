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Seren Serengil aldatıldı mı? Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı

12.04.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha 3 gün önce aşk ilanı eden Seren Serengil önce imalı paylaşımlar yaptı ardından Mustafa Rahman Tohma ile ayrılık kararı aldığını açıkladı. Seren Serengil'in paylaşımları "Aldatıldı mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Seren Serengil aldatıldı mı? Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ayrıldı

Seren Serengil son paylaşımlarıyla yine kafaları karıştırdı. Serengil önce "İki çocuğun var, evlisin ahlaksız’ paylaşımı yaptı ardından da ayrılık haberini duyurdu. Srenegil paylaşımında "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz... Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi... Sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma isyan ettim ilk defa dün gece. Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdin de bana vermedin dedim..." yazdı.

Serengil’in bu mesajı ‘aldatıldı mı?’ sorularını akıllara getirdi.

AYRILIK HABERİNİ PAYLAŞTI

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Serengil, "Gördüğüm lüzum üzerine Mustafa Rahman Tohma ile olan ilişkimi bitirme kararı almış bulunuyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında mutluluklar dilerim" mesajını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Büyük depremde ailesini kaybeden Mustafa Rahman Tohma’nın dün yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

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Annesini depremde kaybeden isim “Anne, beni anlayan yok. Omzumda yüklerim çok. Seninkinde yer kaldıysa başımı koysam biraz anne!” notuyla bir paylaşım yaptı.

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