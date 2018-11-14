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Seren Serengil ateş püskürdü: Harcadığımız paralarla...

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

Sunucu Seren Serengil, balayında çıktıkları mavi turun parasını ödemediğini iddia eden gazeteye 100 bin TL'lik dava açacağını duyurdu! Serengil haberlerin ardından ateş püskürdü.

Seren Serengil ateş püskürdü: Harcadığımız paralarla...

Mayıs ayında nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek, balayı olarak Ege kıyılarını seçmişti.

20 bin TL tutan tur ücretinin 13 bin TL'sini ödeyen Seren Serengil ve Yaşar İpek'in, kalan 7 bin TL'yi 4 aydır vermediği iddia edildi.

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Seren Serengil, gazeteye dava açtığını belirterek şunları söyledi:

"Benimle uğraşan zavallı bir grup var ya devamlı hakkımızda böyle komik haberler yaptırıyorlar. Şimdi de tekneyle tatile gitmişiz oradan 7 milyar kalmış onu Yaşar ödeyeceğim deyip ödemiyormuş.

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yer belli, gittiğim tarih belli, kaldığım tekne şirketinin açıklaması da bu. Keşke herkes bizim kadar para harcamayı para ödemeyi bilse.

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Bugün tamamen iftira olan tekne tatili paralarını eksik ödediler haberine 100 milyarlık dava açıyoruz.

Harcadığımız paralarla 1+1 stüdyo daire alırdınız. Bu tür tekne kiralama şirketleri paralarını almadan, sözleşme yapmadan sana tekne vermezler öğrenin biraz."

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Seren Serengil Seren Serengil ile Yaşar İpek

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
paranız yetmiyor niye tatil yapıyorsunuz,
Sende öğren Seren'ciğim paradan altı sıfır atıldı... Sen sen 100 Milyeeeerr sen ne yaptı bu parayı.. Evde tüp yok :))))
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