Seren Serengil ateş püskürdü: Harcadığımız paralarla...

Mayıs ayında nikah masasına oturan Seren Serengil ve Yaşar İpek, balayı olarak Ege kıyılarını seçmişti.

20 bin TL tutan tur ücretinin 13 bin TL'sini ödeyen Seren Serengil ve Yaşar İpek'in, kalan 7 bin TL'yi 4 aydır vermediği iddia edildi.

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Seren Serengil, gazeteye dava açtığını belirterek şunları söyledi:

"Benimle uğraşan zavallı bir grup var ya devamlı hakkımızda böyle komik haberler yaptırıyorlar. Şimdi de tekneyle tatile gitmişiz oradan 7 milyar kalmış onu Yaşar ödeyeceğim deyip ödemiyormuş.

yer belli, gittiğim tarih belli, kaldığım tekne şirketinin açıklaması da bu. Keşke herkes bizim kadar para harcamayı para ödemeyi bilse.

Bugün tamamen iftira olan tekne tatili paralarını eksik ödediler haberine 100 milyarlık dava açıyoruz.

Harcadığımız paralarla 1+1 stüdyo daire alırdınız. Bu tür tekne kiralama şirketleri paralarını almadan, sözleşme yapmadan sana tekne vermezler öğrenin biraz."

