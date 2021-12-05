Seren Serengil damardan besleniyor! "Nasıl alışacağım?'

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, geçen yıl zayıflama uğruna geçirdiği ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başladı. 43,5 kiloya düşen boyu 4 santim kısalan, karaciğer, pankreas ve böbrek sorunları yaşayan Serengil, "Safra kesem gitti, karaciğer enzimlerim korkunç yüksek. Damardan besleniyorum. Doktor 'geri dönüşüm ameliyatı olmazsan siroza çevirecek' diyor. Ameliyatını yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi olacağım" demişti.

Seren Serengil tüm gününü serum olarak geçiriyor. Beslenemediği için damardan takviye yapılan Serengil yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Evde Camdaki Kız'ın kaçırdığı bölümlerini izlediğini söyleyen Serengil kolunda serumla yatarken bir paylaşım yaptı.

Seren Serengil paylaşımında "Uyku, sessizlik güzel de bu damardan beslenmeye nasıl alışacağım bilmiyorum" dedi.

