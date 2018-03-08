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Seren Serengil, Demet Akalın'a demediğini bırakmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Star TV'de Duymayan Kalmasın programının yorumculuğunu yapan Seren Serengil ve popçu Demet Akalın arasındaki gerginlik büyüyor!

Seren Serengil, Demet Akalın'a demediğini bırakmadı

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eşiyle birlikte seyir halindeyken, bir taksiye çarptığı ve ardından da kaçtığı iddia edilmişti. Olay anında ise Caner Erkin'in "Eşim hamile" sözleri üzerine çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

Şükran Ovalı yaşanan olaydan sonra sosyal medya hesabından doğmamış çocuğuna beddua edenleri Allah'a havale ettiğini söyledi.

Şükran Ovalı'nın hamileliğine Asena Atalay'dan göndermeŞükran Ovalı'nın hamileliğine Asena Atalay'dan gönderme

DEMET AKALIN SEREN SERENGİL'İ ELEŞTİRİNCE...

Şükran Ovalı'ya birçok ünlü isimden ve hayranından destek mesajı geldi. Demet Akalın da Şükran Ovalı'ya destek çıktı ve bu haberi yayınlayanları eleştirdi.

Haberi ilk olarak Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil yayınlamıştı.

Seren Serengil, Demet Akalın 'ın bu eleştirisine ''Demet Akalın, dostluktan ya da merhametten anlayacak son kişidir. Anlasaydı beni hapise attıran avukatla çalışmazdı'' diyerek sert bir çıkışta bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Demet Akalın, Seren Serengil'i takip etmeyi bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Bilindiği üzere Demet Akalın ve Seren Serengil, yılların dostluğunu bitirmişti.

Seren Serengil, mahkeme kararına uymayıp Gülben Ergen aleyhine konuşmaya devam edince 3 gün hapis yatmıştı.

Seren Serengil, kendisini hapse attıran Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir ile Demet Akalın'ın anlaşmasına çok bozulup arkadaşını sosyal medyadan silmişti.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil demet akalın şükran ovalı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
SORSAN BUNLAR KENDİLERİNE SANATCI DERLER HAYDIIIIIII YAAAAAAAAAAA
sereni ciddiye alıp proğram yaptıranlar utanmalı.
Bu kadın hasta yazık ya!
NE OLDU IYIDINIZ YA ÇIKARLAR MI ÇATIŞTI?
düne kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. nasıl bir camia bu yazık. gerçek dost yok, sırtını dayayabileceğin biri yok. ünlü olmadığıma çok mutluyum gerçekten.
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