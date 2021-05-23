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Seren Serengil'den açıklama: Halat bacağımı kesti, photoshop yok!

23.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, adını taşıyan mayo markasının katolog çekimleri için objektif karşısına geçti. Çekimlerden fotoğrafları sayfasında paylaşan Serengil'in uyguladığı filtreler dikkatlerden kaçmadı.

Seren Serengil'den açıklama: Halat bacağımı kesti, photoshop yok!

Seren Serengil, sık sık gündem oluyor. Hastalığı sebebiyle bir deri bir kemik olan Serengil'in fotoğraflara photoshop yapması dalga konusu oldu.

Seren Serengil'den photoshop iddialarına yanıt gecikmedi:

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"Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da photoshop demişler, kapak mahiyetinde bu videoyu paylaşıyorum. Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim"

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bikini Seren Serengil
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