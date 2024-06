Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner, Mayorka pozlarını paylaştı! "Başındaki ne alaka"

Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner, sosyal medyada paylaştığı içerikler ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ailenin model üyesi Kendall Jenner son günlerde gündemden düşmüyor.

"BAŞINDAKİ ŞAŞIRTTI"

Sütyensiz seçimleriyle sık sık eleştirilen model son olarak giydiği siyah bikinisiyle gündeme geldi. Ünlü ismin başındaki eşarp ise dikkat çekti.

Sosyal medyada modele beğeni ve yorum yağdı. Kardashian'a "Başındaki ne alaka", "Başındaki şaşırttı", "Kadının fiziği çok güzel" gibi yorumlar yapıldı.