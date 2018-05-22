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Seren Serengil'den aşk dolu paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.05.2018 21:07 | Son Güncelleme

Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla nişanlısı Yaşar İpek'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Seren Serengil'den aşk dolu paylaşım!

Seren Serengil, nişanlısı Yaşar İpek ile el ele çekilmiş bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Seren Serengil, Instagram hesabından yaptığımı paylaşımına, ''Ben seni tanıdıkça, gün geçtikçe, bildikçe sevmedim. Ben seni tanıdıkça, bildikçe, yaşadıkça sana aşık oldum. Adamlığına, sahip çıkışına, değerinde verdiğin her şeyin üstünde tutuşuna, beni sevişine, merhametine, vicdanına aşık oldum. Başta bunu anlamadım, anlamam da zaman aldı. Senden öncesinde sevdiğimi sandığım, sevdiğimi söylediğim her anın koca bir hiç olduğunu! Seni sevdiğimde anladım. Beni anladığın ve katlanma gösterdiğin her lahza için sana tüm sevdiklerimin önünde teşekkür ediyorum. Seni fazla seviyorum'' notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil yaşar ipek

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