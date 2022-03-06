Seren Serengil'den Bergen çıkışı! "Kıro kadınlara yakışıyor"

Söylemezsem Olmaz'daki yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil Bergen filmiyle ilgili de kendini tutamadı. Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikâyesini konu alan "Bergen" adlı filmi izleyen Seren Serengil albümü de dinledikten sonra paylaşım yaptı.

Gülşen, Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısı seslendirip sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

'KIRO' ÇIKIŞI OLAY OLDU

Seren Serengl açıklamasında, "Bergen'in gırtlağına sahip olan tek isim Mehtap Yılmaz. Onun dışındaki Bergen şarkıları bana geçmedi. Arabesk şarkıları mahalleden gelen kadınlar ve romanlar güzel okuyor. Modern bir kadının yaşam tarzında arabesklik yoktur. Şehirde doğmuş ve büyümüş bir kadından Bergen şarkısını dinlersen tat alamazsın. Gülşen kendi tarzında iyi yorumlamış ama kıro bir kadın değil. Bu büyük bir eksik" diyerek dikkat çekti.

"KIRO KADINLARA YAKIŞIYOR"

Sözlerini sürdüren Serengil, "Arabesk müzik en çok kıro kadınlara yakışıyor" diyerek şok etti. Serengil'in bu çıkışla kimi hedef aldığı merak konusu oldu.



