Seren Serengil'den dikkat çeken cinsellik itirafı! "Bizde beraberlik var ama..."

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Seren Serengil, zayıflama uğruna bıçak altına yatmış ve geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü.

Geri dönüşüm ameliyatıyla hayata tutunan Seren Serengil, zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatmıştı.

Sağlık sorunlarıyla sık sık magazin gündeminde ünlü sunucu, YouTube'da Emsal Doğan'ın hazırladığı programa katıldı. Serengil, programda cinsellik itirafıyla şaşırttı.

"CİNSEL ANLAMDA BİR İLİŞKİMİZ YOK"

Bilinmeyenleri anlatan Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı: "Bizde beraberlik var ama ilişki yok" diyen Seren Serengil, "Ben Tohma'yı tanıdığımda yeni çocuk düşürmüştüm.

O zaman psikolojim cinsellik yaşamaya müsait değildi. Sonra da bağırsak ameliyatı oldum. Bu seferde altıma ediyordum, kusuyordum. 43 kiloyla ölüme gidiyordum. Affedersiniz bir altımı temizlemediği kaldı ki! Onu da yapıyordu.



Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor. Çocuk düşürmem ve bu hastalık bende büyük travmalar yarattı."





