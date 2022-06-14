MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil'den dikkat çeken cinsellik itirafı! "Bizde beraberlik var ama..."

Seren Serengil'den dikkat çeken cinsellik itirafı! "Bizde beraberlik var ama..."

14.06.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıflama uğruna bıçak altına yatan ve geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, konuk olduğu bir YouTube programında yaşadıklarını anlattı. Mustafa Tohma ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü isim, cinsellik itirafıyla dikkat çekerken bilinmeyenleri anlattı.

Seren Serengil'den dikkat çeken cinsellik itirafı! "Bizde beraberlik var ama..."

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Seren Serengil, zayıflama uğruna bıçak altına yatmış ve geçirdiği yanlış ameliyat sonrası 43,5 kiloya kadar düşmüştü.

seren-serengil-gecirdigi-ameliyat-sonrasi-ekranlara-dondu-altima-ediyordum-nefes-alamiyordum-y9Jw9gzW

Geri dönüşüm ameliyatıyla hayata tutunan Seren Serengil, zor günleri sevgilisi Mustafa Tohma ile atlatmıştı.

Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Ameliyat olan Seren Serengil iyi mi?

Sağlık sorunlarıyla sık sık magazin gündeminde ünlü sunucu, YouTube'da Emsal Doğan'ın hazırladığı programa katıldı. Serengil, programda cinsellik itirafıyla şaşırttı.

Seren Serengil kimdir?

"CİNSEL ANLAMDA BİR İLİŞKİMİZ YOK"

Bilinmeyenleri anlatan Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı: "Bizde beraberlik var ama ilişki yok" diyen Seren Serengil, "Ben Tohma'yı tanıdığımda yeni çocuk düşürmüştüm.

tohma

O zaman psikolojim cinsellik yaşamaya müsait değildi. Sonra da bağırsak ameliyatı oldum. Bu seferde altıma ediyordum, kusuyordum. 43 kiloyla ölüme gidiyordum. Affedersiniz bir altımı temizlemediği kaldı ki! Onu da yapıyordu.

seren serengil mustafa tohma
Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor. Çocuk düşürmem ve bu hastalık bende büyük travmalar yarattı."

Seren Serengil’e ne oldu? Ünlü şarkıcı Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mine Tugay yatak pozlarıyla tartışma yarattı! "Abla çok iyisin"Mine Tugay yatak pozlarıyla tartışma yarattı! "Abla çok iyisin"
48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"
"Borçlar belimi büktü!" Bakın kaç TL borç ödemiş"Borçlar belimi büktü!" Bakın kaç TL borç ödemiş
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! Kandıranı ise...

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! Kandıranı ise...

Cezaevinden çıktı, sokak ortasında öldürüldü

Cezaevinden çıktı, sokak ortasında öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Öğrencisine gönderdiği mesajı veli gördü! Ortalık karıştı

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Cinsel ilişki itirafı olay oldu! “Yeniden doğmuş bakire...”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.