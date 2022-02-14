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Seren Serengil'den 'Gülşen' yanıtı: Ben taklit etmem, taklit edilirim!

14.02.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in sahnede daha önce eleştirdiği Gülşen'in giydiği elbiseye benzer iddialı bir kostüm tercih etmesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Konuyla alakalı açıklama yapan Serengil, "Ben kimseyi taklit etmem, taklit edilirim" dedi.

Seren Serengil'den 'Gülşen' yanıtı: Ben taklit etmem, taklit edilirim!

Seren Serengil (50), önceki gün bir etkinlikte boy gösterdi. Davette basın mensuplarıyla sohbet eden Serengil'e, birkaç gün önce sahnede giydiği elbise ve "Gülşen'i taklit ediyor." söylentileri hatırlatıldı.

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"BEN TAKLİT ETMEM, TAKLİT EDİLİRİM"

Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü isim, "Ben kimseyi taklit etmem, taklit edilirim. Ben aileden öyle büyütüldüm." açıklamasını yaptı.

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"SAHNELERE YENİ GELMEDİM, GERİ GELDİM"

Ayrıca Seren Serengil, "Sahnelere yeni gelmedim, geri geldim." şeklinde de konuştu.

Gülşen'i "Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Seren Serengil'in derin dekoltesi sosyal medyada tartışma yarattıGülşen'i "Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Seren Serengil'in derin dekoltesi sosyal medyada tartışma yarattı

"GÜLŞEN" TARZI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Serengil, Batum'un ardından İstanbul'da da konser vermişti. Geçtiğimiz ay transparan iddialı tercihiyle sahneye çıkan Gülşen'i eleştiren Seren Serengil'in derin dekolteli kıyafeti dikkatlerden kaçmamıştı.
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Ayrıca ünlü ismin lila rengi elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından Gülşen'in Bursa konserinde giydiği kostüme benzetilmişti. Takipçileri tarafından ti'ye alınan Serengil'in gönderisine yorum yağmıştı.


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Seren Serengil
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