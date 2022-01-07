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Seren Serengil'den imalı paylaşım! "Babasının sevgilisiyle evlenen..."

07.01.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo vermek isterken sağlığını kaybetme noktasına gelen Seren Serengil ameliyat olduktan sonra bir buçuk kilo almış ve ekrana da dönmüştü. Ünlüler hakkında yaptığı yorumlarla gündem olan Serengil son olarak imalı bir paylaşımda bulundu.

Seren Serengil'den imalı paylaşım! "Babasının sevgilisiyle evlenen..."

Zayıflama ameliyatları sebebiyle sağlığından olma noktasına gelen Seren Serengil dönüşüm ameliyatı olduktan sonra hemen ekrana döndü. Son günlerde Ebru Gündeş-Yaşar İpek aşk iddiası konuşulurken "Ebru fakire bakmaz" yorumuyla dikkat çeken Serengil son paylaşımıyla da gündeme geldi.

Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan imalı paylaşımlarda bulundu. İsim vermeden suçlayıcı sözler söyleyen Serengil'in bu sözlerinin hedefinde kimin olduğu bilinmiyor.

SERT İFADELER KULLANDI

Seren Serengil paylaşımında "Babasının sevgilisiyle evlenen bir ahlaksız sürünmeye mahkumdur veya arkadaşının sevgilisiyle kocasıyla beraber olan bir kadın namussuzdur. Yani Allah beni bu tiplerle karşılaştırdı maalesef sizi karşılaştırmasın bunlar aynı son bekliyor, sürünerek ölmek" dedi.

Ekran Alıntısı

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Seren Serengil
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