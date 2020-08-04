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Seren Serengil’den Murat Övünç küfürlerine karşı Yeşim Salkım’a destek! ‘Ben çok yaşadım’

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yeşim Salkım ve internet fenomeni Murat Övünç arasındaki sinirler her geçen gün daha fazla geriliyor. Pınar Gültekin’in eski sevgilisi tarafından vahşice katledilmesinden sonra Yeşim Salkım ve Murta Övünç arasındaki polemiğin fitili ateşlendi. İkili birbirlerine ağza alınmayacak hakaretler etmeye başladı. Murat Övünç’ün sahnesinden Yeşim Salkım için sarf ettiği küfürlü sözlerden sonra Seren Serengil şarkıcıya destek oldu.

Seren Serengil’den Murat Övünç küfürlerine karşı Yeşim Salkım’a destek! ‘Ben çok yaşadım’

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç sahnesinden şarkıcı Yeşim Salkım için cinsiyetçi küfürler etti. Muğla’nın Bodrum ilçesinde Eşitlik İçin Kadın Platformu üyeleri tarafından düzenlenen eyleme katılmak isteyen Murat Övünç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle kadınların tepkisiyle karşılaştı. Eyleme katılamayan Murat Övünç ise faturayı Yeşim Salkım’a kesti.

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Bodrum’da bir beachte sahne alan Murat Övünç şarkı söylemeden önce Yeşim Salkım’ı ima ederek “Bir tane şarkıcı var o… Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Bütün mağdur kadınların yanındayım. Seni o….” ifadelerini kullandı.

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Murat Övünç’ün videosunu paylaşan Yeşim Salkım ise sert bir tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından zehir zembelek açıklamalar yapan Yeşim Salkım, “Yorum sizin… ‘Nerede mağdur kadın var, ben yanındayım’ diyen bu zavallı sizlere emanet. Ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Şimdi Murat Övüç keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü. Senin gibileri yok oldular; yazık sana” notunu düştü.

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Yeşim Salkım Murat Övünç polemiğine Seren Serengil’de dahil oldu. Magazin programı yaptığı sıralarda Yeşim Salkım ile tartışma yaşayan Seren Serengil bu sefer ünlü şarkıcının yanında oldu.

‘ÇAMUR GİBİ ÜSTÜNE YAPIŞIVERİYOR’

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Türkiye’de ünlü olmanın oldukça zor olduğundan dert yanan Seren Serengil Yeşim Salkım ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Serengil “Dünyanın en prestijli, en forsu olan, en çok para kazanılan ,en saygın mesleği iken bizde de bu kadar ucuz gündemler, ucuz söylemler, hakaretler çirkeflikler, normal şartlarda asla karşılaşmayacağın veya muhatap olmayacağın kişiler tarafından maruz kaldığın şiddet, hakaret muhataplık… Bu da bu isin cilvesi işte! Çamur gibi üstüne yapışıveriyorlar. Yıka yıka gitmiyorlar” notunu ekledi.

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Geçtiğimiz haftalarda annesi ve kendisinin de hakaretlere maruz kaldığını hatırlatan Serengil, “Geçen haftalarda yasadığım anneme ve sahsıma yapılan hakaretleri bugün Yeşim yaşadı. Mahkemeye vermek, davalar açmak, tazminatlar almak önemli değil; o alınır, alınacak da! Ama buna izin veren sistemin önüne geçilmesi gerekmiyor mu? Annemize babamıza dil uzatan kendi olmayan namuslarını bir başkasına laf atarak örtmeye çalışan, kendi yanına indirmeye çalışan üstelik mesleklerinin ne olduğunu da tanımlayamadığımız bu hafif meşrep tiplerin yıllardır bizim meslek grubumuz içinde anılıyor olması bize hakaret ediyor olmalarına izin verilmesi ne kadar utanç verici ... Esas çözülmesi gereken mevzu bu! Yıllardır değişmeyen bu mesleği hafif hale getiren sistemi değiştirmek simdi bugünkü konumuza gelelim...” dedi.

‘YEŞİM KÖTÜ GÜN DOSTUMDUR’

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Yeşim Salkım’ın aile hayatına dikkat çeken Serengil, “Yeşim bu camiadaki en düzgün, en sözüne itibar ettiğim, en güvendiğim, aile kavramını çok iyi bilen birkaç arkadaşımdan biridir. Kötü gün dostumdur. Ona gelen her laf bana gelmiş saymak zorundayım. İki tane kız evladı vardır. Hayatına ne kadar dikkat ederek yasadığı aşikardır. Çocuklarını kendi özel yaşantısını tamamen hiçe sayarak birçok düzgün anne profilini göstermelik yasayan tiplerden çok daha düzgün bir anneyken böyle bir hakarete muhatap olacak en son kişidir” cümlelerini kurdu.

‘MURAT’I SEMPATİK BULURDUM’

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Yeşim Salkım’ın uğradığı hakarete karşı sonuna kadar yanında olduğunu belirten Serengil, “Ben böyle şeylere çok maruz kalmış biri olarak Yeşim'i çok iyi anlıyorum ve onun yanındayım sonuna kadar. Seni herkes bilir Yeşimcim "çamur at izi kalsın "sende ise yaramaz!” dedi.

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Son olarak Murat Övünç’ün tüm kadınlara özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Serengil, ”Murat' i takip eder sempatik bulurdum bana saygısızlık hiç etmemiş olabilir ama ben birçok arkadaşımı çok yakın bir zaman önce başka arkadaşıma kötülük yapmaya kalktıkları için sildim. Benim duruşum budur! Şimdi Murat’ın yapması gereken Yeşim'in çocuklarından, onu doğuran anneden, Yeşim'den ve tüm kadınlardan özür dinlemektir” diye konuştu.

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