Seren Serengil’den Murat Övünç küfürlerine karşı Yeşim Salkım’a destek! ‘Ben çok yaşadım’

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç sahnesinden şarkıcı Yeşim Salkım için cinsiyetçi küfürler etti. Muğla’nın Bodrum ilçesinde Eşitlik İçin Kadın Platformu üyeleri tarafından düzenlenen eyleme katılmak isteyen Murat Övünç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle kadınların tepkisiyle karşılaştı. Eyleme katılamayan Murat Övünç ise faturayı Yeşim Salkım’a kesti. Bodrum’da bir beachte sahne alan Murat Övünç şarkı söylemeden önce Yeşim Salkım’ı ima ederek “Bir tane şarkıcı var o… Beni kadın düşmanı ilan etmiş. Bütün mağdur kadınların yanındayım. Seni o….” ifadelerini kullandı. Murat Övünç’ün videosunu paylaşan Yeşim Salkım ise sert bir tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından zehir zembelek açıklamalar yapan Yeşim Salkım, “Yorum sizin… ‘Nerede mağdur kadın var, ben yanındayım’ diyen bu zavallı sizlere emanet. Ben çok şükür hiç o ağzına aldığı küfürle anılmadım. Şimdi Murat Övüç keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü. Senin gibileri yok oldular; yazık sana” notunu düştü.

Yeşim Salkım Murat Övünç polemiğine Seren Serengil’de dahil oldu. Magazin programı yaptığı sıralarda Yeşim Salkım ile tartışma yaşayan Seren Serengil bu sefer ünlü şarkıcının yanında oldu. ‘ÇAMUR GİBİ ÜSTÜNE YAPIŞIVERİYOR’ Türkiye’de ünlü olmanın oldukça zor olduğundan dert yanan Seren Serengil Yeşim Salkım ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Serengil “Dünyanın en prestijli, en forsu olan, en çok para kazanılan ,en saygın mesleği iken bizde de bu kadar ucuz gündemler, ucuz söylemler, hakaretler çirkeflikler, normal şartlarda asla karşılaşmayacağın veya muhatap olmayacağın kişiler tarafından maruz kaldığın şiddet, hakaret muhataplık… Bu da bu isin cilvesi işte! Çamur gibi üstüne yapışıveriyorlar. Yıka yıka gitmiyorlar” notunu ekledi. Geçtiğimiz haftalarda annesi ve kendisinin de hakaretlere maruz kaldığını hatırlatan Serengil, “Geçen haftalarda yasadığım anneme ve sahsıma yapılan hakaretleri bugün Yeşim yaşadı. Mahkemeye vermek, davalar açmak, tazminatlar almak önemli değil; o alınır, alınacak da! Ama buna izin veren sistemin önüne geçilmesi gerekmiyor mu? Annemize babamıza dil uzatan kendi olmayan namuslarını bir başkasına laf atarak örtmeye çalışan, kendi yanına indirmeye çalışan üstelik mesleklerinin ne olduğunu da tanımlayamadığımız bu hafif meşrep tiplerin yıllardır bizim meslek grubumuz içinde anılıyor olması bize hakaret ediyor olmalarına izin verilmesi ne kadar utanç verici ... Esas çözülmesi gereken mevzu bu! Yıllardır değişmeyen bu mesleği hafif hale getiren sistemi değiştirmek simdi bugünkü konumuza gelelim...” dedi.