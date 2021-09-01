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Seren Serengil'den Naz Elmas'ı kızdıracak iddia: Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını sızdırdı

01.09.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar evdeki fotoğraflarının sızması üzerine Seren Serengil'den Naz Elmas'ı kızdıracak bir iddia geldi.

Komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan oyuncu Serenay Sarıkaya bir süre Haldun Demirhisar'la anılmıştı. Göcek'te bulunan villasında arkadaşlarını ağırlayan ünlü isim baş başa sohbet etmişti.

Bu fotoğrafların sızdırılmasıyla ilgili Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil'den ilginç bir iddia geldi.

Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar görüntülendi! 'Arkadaşım' demişti...Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar görüntülendi! 'Arkadaşım' demişti...

Serengil “Naz kocasını kıskanmış ve rahatsız olmuş. Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar’ın fotoğrafları basına sızdıran isim bu sebeple Naz Elmas. Bu daha sonra ortaya çıkmış arkadaş grubu içerisinde o sebeple herkes Naz'a küsmüş" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Naz Elmas Seren Serengil
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