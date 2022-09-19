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Seren Serengil'den Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın sözleri üzerine 'sağlık sorunu' açıklaması: "Altıma ediyordum!"

19.09.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali, Söylemzsem Olmaz magazin programında Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın "Bağırsak gazını koklamak faydalıdır" sözleri üzerine konuştu. Zayıflama ameliyatı olduktan dumping sendromuna yakalanan ünlü şarkıcı Seren Serengil'in yaşadığı zor sürece ilişkin yaptığı itiraf ise Söylemezsem Olmaz canlı yayınına damga vurdu. Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin bu durumdan haberdar olduğunu belirtip "Altıma ediyordum!" dedi.

Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali ile magazin yorumculuğu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında dikkat çeken bir itirafta bulundu. Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın bağırsak gazını koklamanın faydalı olduğunu söylmesini ti'ye alan ünlü şarkıcı Seren Serengil konuya ilişkin konuştu. Öte yandan Bircan Bali ve Arto da Ahmet Rasim Küçükusta'nın sözlerini alaya aldı.

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SEREN SERENGİL'DEN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF

Dumping sendromuna yakalandığı sürece değinen Seren Serengil, açıklamasında "Arto ve Bircan Bali şu an dalga geçiyorlar ama çok özür diliyorum; ölüm döşeğindeyken altıma ediyordum. Ama benim svgilim de çocuk gibi ilgilendi." ifadelerini kullandı.

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Seren Serengil konuya ilişkin sözlerini "Bir de biz snuç olarak biz sizin kirli donlarınızı yıkıyoruz." diyerek noktaladı.

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PROF. DR. AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA'NIN ALAY KONUSU OLAN AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta canlı yayında yaptığı açıklamada kadınların çıkardığı gazın içeriği nedeniyle daha faydalı olduğunu ifade etmişti.

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Küçükusta'nın "Toplum içinde gaz çıkarmak bütün kültürlerde ayıp sayılır. Oysa gaz çıkarmak tıpkı hapşırmak, hıçkırmak, geğirmek gibi fizyolojik ve kaçınılmaz bir olaydır ve ayıp olamaz. Mesele sesten ziyade koku ise yine de endişe duymamak gerekir" sözleri sosyal medyada alay konusu olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil Söylemezsem Olmaz Arto
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