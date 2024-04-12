Seren Serengil denizde poz verdi! "Rabbim ıslah etsin" yorumu kızdırdı

Yaz sezonunu erken açan Seren Serengil sörf tahtasının üzerinde güneşlendiği anları paylaştı. Seçim öncesi adayını açıklayarak gündeme gelen Serengil'e eleştiriler de vardı.

Seren Serengil paylaşımını görüp tepki gösteren bir takipçisine sessiz kalmadı.

“Estagfrullah tövbe rabbim ıslah etsin hidayet versin” yorumunu gören Serengil sinirlendi.



Seren Serengil bu yoruma “Ay bir gidin ya hidayet midayet yettiniz artık çok sıkıldık sizden ya” yazarak sert çıktı.

Ancak Serengil'in bu yorumu da tepki çekti. Serengil'in bu sözlerini 'saygısızca' bulananlar sosyal medyada şarkıcıya tepki gösterdi.





