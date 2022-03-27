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Seren Serengil Gülşen'e özendi! Belden aşağısı olay oldu

27.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neredeyse her gün Gülşen'i sert sözlerle eleştirmesiyle gündeme gelen Seren Serengil Amsterdam'a gitti. Gülşen'in son sahne tarzına benzer bir siyah takım giyip poz veren Seren Serengil'i görenler "Gülşen'e özenmiş ama olmamış" yorumları yaptı.

Seren Serengil Gülşen'e özendi! Belden aşağısı olay oldu

Söylemezsem Olmaz programında Gülşen'e ağza alınmayacak sözler söyleyen Seren Serengil hakkında konuşma yasağı geldi. Seren Serengil yasağı duyunca Gülşen'i isim vermeden Amsterdam'daki striptizci kadınlara benzetti. Serengil hafta sonunu geçirmek için ise soluğu Amsterdam'da aldı.

Sık sık eleştirdiği Gülşen'in tarzına benzer giyinmesiyle gündeme gelen Seren Serengil yine yaptı yapacağını. Gülşen'in son sahne tarzına özenen Serengil külot detaylı sokak tarzıyla pozlar verdi.

Ekran Alıntısı

Seren Serengil'in paylaşımı sosyal medyada gündeme geldi. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Ekran Alıntısı

  • Faceapp reklamı mı?
  • Gülşen’in teyze hali imitasyonu
  • Gülşen'in tarzını taklit ediyor
  • Hayır gülşeni kıskanmıyorum kombini
  • Gülşen ne giyse 5 gün sonra bir baska versiyonu üstünde
  • Aa Gülşen Serengil
  • Ne giyse yakışmıyor
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Seren Serengil
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