Seren Serengil Gülşen'e özendi! Belden aşağısı olay oldu

Söylemezsem Olmaz programında Gülşen'e ağza alınmayacak sözler söyleyen Seren Serengil hakkında konuşma yasağı geldi. Seren Serengil yasağı duyunca Gülşen'i isim vermeden Amsterdam'daki striptizci kadınlara benzetti. Serengil hafta sonunu geçirmek için ise soluğu Amsterdam'da aldı.

Sık sık eleştirdiği Gülşen'in tarzına benzer giyinmesiyle gündeme gelen Seren Serengil yine yaptı yapacağını. Gülşen'in son sahne tarzına özenen Serengil külot detaylı sokak tarzıyla pozlar verdi.

Seren Serengil'in paylaşımı sosyal medyada gündeme geldi. İşte yapılan yorumlardan bazıları: