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  4. Seren Serengil'i şoke eden sürpriz! Sevgilisi evlilik teklif etti

Seren Serengil'i şoke eden sürpriz! Sevgilisi evlilik teklif etti

10.02.2021 14:51 | Son Güncelleme:
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Seren Serengil'i şoke eden sürpriz! Sevgilisi evlilik teklif etti

Aşırı kilo kaybı sonucu yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde olan Seren Serengil aradığı mutluluğu buldu. Mustafa Rahman Tohma sevgilisi Seren Serengil'e evlilik teklifinde bulundu.

Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma evlilik kararı aldı. Uzun zamandır aşk yaşan çift nikah masasına oturuyor.
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Mustafa Rahman Tohma ve Seren Serengil'in arkadaşlığı kısa süre sonra aşka dönüştü. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Serengil'e en büyük destek Tohma'dan geldi.

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Sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmayan Tohma, ilişkilerini farklı bir boyuta taşıdı ve Seren Serengil'e evlilik teklifinde bulundu.

AYICIKLI EVLENME TEKLİFİ

Seren Serengil’in evinin kapısına dayanan Tohma, dev ayıcık ile aşkını ilan etti. Tohma, 500 adet gül, balonlar ve meşalelerle süslediği sokakta Serengil'e evlilik teklifi etti.

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'ÇOK MUTLUYUM'

Sevgilisinin sürprizi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Serengil’in, mutluluğu yüzüne yansıdı. Evlilik teklifini kabul eden Serengil, “Çok mutluyum.” dedi.


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