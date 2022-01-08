MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil'in acı kaybı! "Böğüre böğüre ağladım"

Seren Serengil'in acı kaybı! "Böğüre böğüre ağladım"

08.01.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil'in yakın arkadaşı bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Serengil, "Avazım çıktığı kadar böğüre böğüre hiç kimsenin arkasından ağlamamıştım" şeklinde paylaşım yaptı.

Seren Serengil'in acı kaybı! "Böğüre böğüre ağladım"

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil'in 23 yıldır danışmanlığını yapan arkadaşının 20 yıllık hayat arkadaşı hayatını kaybetti. Aldığı ani ölümüyle yıkılan Serengil, yaşadığı acıyı sevenleriyle paylaştı.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Kendi nikahında şahitlik yapan arkadaşı Hakan'ı kaybeden ünlü isim, "İnanamıyorum ya haksızlık bu niye hep iyi insanlar? Korkunç, tarifsiz üzüldüğüm bir haber aldım şimdi. Canım Ebru'mun hayat arkadaşı, canı, hepimizin canı Hakan'ımız bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucundan aramızdan ayrıldı. Acımız o kadar büyük ki... Ebru'm da gitti onunla beraber nasıl yaşanır bilmiyorum" dedi.

yakin-arkadasinin-ani-olumuyle-yikilan-seren-14652574_1685_m

"BÖĞÜRE BÖĞÜRE AĞLADIM"

Bir paylaşım daha yapan Serengil, sözlerine şöyle devam etti: "Ebru benim 23 yıldır danışmanım, zamanla kardeşim oldu... Hiç ayrılmadık her şeyimle güvendiğim inandığım tek insandır. Üstüme titrer bir de onun Hakan'ı vardı 20 yıldır tek kendinden çok sevdiği Hakan'ı.. Dünyanın en iyi adamıydı. Bu sabah kalp krizi geçirdi ve onu kaybettik avazım çıktığı kadar böğüre böğüre hiç kimsenin arkasından ağlamamıştım. Ebru'm nasıl yaşayacak şimdi. Bütün hayatı oydu.. Nasıl alışacak bu duruma biz nasıl alışacağız bilmiyorum. Bu fotoğrafı Nice'e gittiğimizde ben çekmiştim. Benim nikah şahidimdiler darısı başınıza demiştim mutluluk bu fotoğrafta kaldı. Sevenin biri ölünce diğeri yaşayamaz çünkü.. Hakan'ım mekanın cennet olsun Ebru'n bize emanet."

yakin-arkadasinin-ani-olumuyle-yikilan-seren-14652574_7071_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendiKim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
Oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttıOyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarılar peş peşe geldi! 15 yıldır böylesi görülmedi

Uyarılar peş peşe geldi! 15 yıldır böylesi görülmedi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi

Oğlunun cansız bedenini gören annenin feryatları yürek dağladı

Oğlunun cansız bedenini gören annenin feryatları yürek dağladı

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

Babasından olan kardeşlerini paylaştı! İnanılmaz benzerlik

Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme

Memur ve emekliye ek zamda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

"Alayınız sahte" diyerek isyan etti! Instagram'dan sildi

"Alayınız sahte" diyerek isyan etti! Instagram'dan sildi

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Yıllar sonra gelen itiraf! Yerden yere vurdu

Yıllar sonra gelen itiraf! Yerden yere vurdu

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Her şeyi itiraf etti! Olay MasterChef sözleri

Eurovision mücadelesi veren Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı

Eurovision mücadelesi veren Linet, sahne şovuyla İsrail'i salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.