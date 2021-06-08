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  4. Seren Serengil'in sevgilisi ameliyata alınıyor demişti ama... Gerçek ortaya çıktı

Seren Serengil'in sevgilisi ameliyata alınıyor demişti ama... Gerçek ortaya çıktı

08.06.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıflamak amacıyla geçirdiği iki ameliyatın ardından ‘dumping sendromu’ yaşayan Seren Serengil, acil ameliyata alındığını sevgilisi açıklamıştı. Gerçek ortaya çıktı.

Seren Serengil'in sevgilisi ameliyata alınıyor demişti ama... Gerçek ortaya çıktı

Geçirdiği mide ameliyatlarının ardından sağlık problemleri yaşayan Seren Serengil'in dün acil ameliyata alındığını sevgilisi sosyal medyadan açıklamıştı.

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Serengil, aniden gelişen ve artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından haberi duyurmuştu. Ancak gerçek ortaya çıktı. Serengil ameliyata alınmadı. Gelen yoğun sorular üzerine Serengil'in hesabından bir açıklama yaptı ve şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Böbrek taşım düşürüldü. Bu sabah olacağım safra kesesi ameliyatımı cumartesi gününe erteledik."

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil
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