Seren Serengil mor bikinisiyle şov yaptı

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve gün geçtikçe zayıflayan Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programına da ara vermişti. Serengil geçtiğimiz hafta sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile Maldivler'e gitti.

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını takipçileriyle paylaşan 50 yaşındaki Seren Serengil, yeni çektirdiği fotoğrafları da sevenlerinin beğenisine sundu.



Mayo ve ayakkabı üretimi yapmaya başlayan Serengil, kendi ürünlerinin mankenliğini yapıyor.



Geçtiğimiz günlerde siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Serengil, bu defa mor bikinili pozuyla Instagram'ı salladı.







