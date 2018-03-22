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Seren Serengil nişan tarihini açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

Seren Serengil kısa bir süre önce küçük bir ayrılık yaşadığı Yaşar İpek ile düğün hazırlığına başladı. Ağustos ayında nikah masasına oturacak olan Seren Serengil, nişan tarihini açıkladı.

Seren Serengil nişan tarihini açıkladı!

Seren Serengil'in zorlama hapis yattığı dönemlerde Yaşar İpek'in bir an olsun yalnız bırakmaması ikili arasında büyük bir aşk yaşamasına sebep olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde küçük bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılık kararı alan çift, ayrılığa daha fazla dayanamayarak kısa sürede barışmıştı.

Bu barışmanın ardından evlilik hazırlıklarına başlayan Seren Serengil, Yaşar İpek ile ve 20 Mayıs’ta Şile’de kır nişanı yapacaklarını açıkladı.

Yaşar İpek’in, annesiyle de görüştüğünü söyleyen Serengil, Ağustos ayında da nikah masasına oturacaklarını belirtti.

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Seren Serengil yaşar ipek

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