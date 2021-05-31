Seren Serengil photoshop'tan vazgeçmeyince yine sosyal medyanın diline düştü!

Geçtiğimiz haftalarda kendi markasına ait mayo ve ayakkabıların çekimi için Maldivler'de soluğu alan Seren Serengil, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir süredir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oldukça hızlı bir şekilde kilo kaybetmesiyle dikkat çeken Serengil, yinede fotoğrafları üzerinde oynama yapmadan duramıyor. Sık sık photoshop kullanmasıyla gündeme gelen Serengil, yine sosyal medyada alay konusu oldu.

Seren Serengil yine photoshop kurbanı oldu!

Photoshop'tan kullanma alışkanlığından vazgeçmeyen Söylemezsem Olmaz'ın sivri dilli sunucusu Seren Serengil, son gönderisi ile yine sosyal medyada alay konusu oldu. Filtreyi ve photoshop'u ve abartan ünlü sunucu, çok konuşuldu.

Seren Serengil shopu patentli olmalı Sağ bacağını belirgin şekilde incelten Serengil, fotoğrafını yorumlara kapattı. Sosyal medyada Serengil, hakkında yüzlerce yorum yapıldı. İşte Serengil hakkında yapılan yorumlardan bazıları: - Seren Serengil shopu diye bir şey var ve kendisi acil patentini almalı. - Robot gibi duruyor. - Fotoğraflarıyla o kadar oynuyor ki, bir süre sonra gerçeklik algısını yitirip ilk halini unutuyor ve fotonun son hali ona normal geliyor... - Sağ bacak, soldakinin yarısı olmuş.

O halat bacağımı kesti Serengil geçtiğimiz hafta yayınladığı bu gönderisi ile yine çok konuşulmuştu. Takipçileri, salıncak ipinin bacağına girdiğini belirterek, Serengil'in photoshop işleminin başarısız olduğunu dile getirmişti. Serengil ise yanıt olarak o halat bacağımı kesti şeklinde konuşması ile iyice batırmıştı.

Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim Kendisine gelen eleştirilerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan 50 yaşındaki Serengil, "Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da 'Photoshop' demişler, kapak mahiyetinde bunu paylaşıyorum... Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça, ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim..." ifadelerini kullandı.

Son hali dikkat çekmişti 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan ve zor günler geçiren Serengil, paylaştığı fotoğraflarla son halini gözler önüne sermişti.

Uzun süredir Dumpıng Sendromu ile savaşıyor Bazı takipçilerinin "Çok zayıflamışsınız" yorumuna yanıt veren Seren Serengil, "Elimde değil, 4 kilo yağ kalmış ve bu çok tehlikeli. Çok yemek yiyiyorum ama zayıflıyorum. Allah yardım etsin, yapacak bir şeyim yok" demişti.

46 kiloya düştü Sunucu, geçtiğimiz haftalarda, "Hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" sözleriyle takipçilerinden yardım istemişti.