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Seren Serengil, Seda Sayan ile barıştıklarını açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ | 15.01.2018 20:40 | Son Güncelleme 11 saat önce

Seren Serengil sunuculuğunu yaptığı StarTv’de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında Seda Sayan ile barıştıklarını duyurdu.

Seren Serengil, Seda Sayan ile barıştıklarını açıkladı

Show TV'nin yeni programı ‘Seda Sayan'la’ geçtiğimiz hafta başladı. İlk programa Gülben Ergen katılmıştı. Program sonrasında SerenSerengil, Seda Sayan'ın Gülben Ergen'i kayırdığını iddia etmişti. Serengil, "Ben Seda ablaya kırıldım." demişti. Seda Sayan da Serengil'in sözleri üzerine bu açıklamayı yapmıştı:

‘Seren'in beni takipten çıkardığının farkında değildim, takipçilerim yazdı. Mesaj attım Seren'e... Beni takipten çıkarmışın dedim, cevap vermedi. Serencim ben yıllardır bu işi yapıyorum. Senin de "ablacım bana bunu sorma" dediğin zamanlar olmuştur. Ben yargı mıyım, ben kimim... Ben burada program yapıyorum. Ben size böyle bir şey yapamam. Kız her şeyi anlattı. Niye etini koparmak istiyorsunuz? "Bana bazı şeyleri sorma" dedin, tamam ablacım dedim. Konu Gülben değil. İster sev, ister sevme... Ben senin büyüğün ve ablan olarak ben seni takipten çıkarmadım. Biz birbirimize cezayı kesmemeliyiz. Ben senin ablanım. Bugün bana yarın sana... Ben artık hiç kimseyle küs kalmak istemiyorum. Ben onların programına da katıldığımda, bunu bunu sormayın dedim. Sormadınız.’

Seren Serengil sunuculuğunu yaptığı StarTv’de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında Seda Sayan ile barıştıklarını duyurdu.

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seda sayan Seren Serengil

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
oh be rahatladık.mazallah ya küs kalsalardı.çok dertlenirdik.
show kurgu hep
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