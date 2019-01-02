MAGAZİN

Seren Serengil üzerinde 20 kiloluk ayna olan elbisesiyle dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.01.2019 15:20 | Son Güncelleme

Seren Serengil yeni yılı eşi Yaşar İpek ile birlikte sahnede kutladı. Serengil, konser için ilginç bir kıyafet tercih etti. 20 kilo ayna kullanılan elbise dikkat çekti...

Seren Serengil üzerinde 20 kiloluk ayna olan elbisesiyle dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Seren Serengil, yılbaşı akşamı eşi Yaşar İpek ile birlikte bir mekanda sahne aldı. Kendilerini izlemeye gelenlere keyifli vakit geçirten ikiliden Serengil’in kıyafeti geceye damgasını vurdu.

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Tolga Çam tasarımı elbisenin üzerinde tam olarak 20 kilo ayna parçası vardı. Klasik Serengil stilinde hazırlanan elbise, sosyal medyada da ses getirdi ve pek çok benzetme yapıldı.

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Seren Serengil sosyal medya hesabından elbisesini çok beğendiğini ve 20 kilo aynayı üzerinde taşımaktan mutlu olduğunu dile getirdi…

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