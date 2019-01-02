Seren Serengil üzerinde 20 kiloluk ayna olan elbisesiyle dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Seren Serengil, yılbaşı akşamı eşi Yaşar İpek ile birlikte bir mekanda sahne aldı. Kendilerini izlemeye gelenlere keyifli vakit geçirten ikiliden Serengil’in kıyafeti geceye damgasını vurdu.

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Tolga Çam tasarımı elbisenin üzerinde tam olarak 20 kilo ayna parçası vardı. Klasik Serengil stilinde hazırlanan elbise, sosyal medyada da ses getirdi ve pek çok benzetme yapıldı.

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Seren Serengil sosyal medya hesabından elbisesini çok beğendiğini ve 20 kilo aynayı üzerinde taşımaktan mutlu olduğunu dile getirdi…

