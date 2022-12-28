Seren Serengil ve Feyza Altun'un telefon konuşması ifşa oldu! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Söylemez Olmaz'da sular durulmuyor. Bu sefer programın yapımcısı Bilal Özbilge'nin de ismi karıştı. Feyza Altun Bilal Özbilge'nin yasaklı madde kullandığını iddia etti. Özbilge'den yanıt gecikmedi...

TELEFON KONUŞMASI İFŞA OLDU

Seren Serengil ve Avukat Feyza Altun'un 'Reha Muhtar Davası' nedeni ile tartışmaları büyüdü. Seren Serengil ve Feyza Altun'un telefon konuşması ifşa oldu.

Gündeme bomba gibi düşen ses kaydında Altun'un, Söylemezsem Olmaz'ın yapımcısı Bilal Özbilge'ye 'yasaklı madde' iftirasını attığı belirtilirken, o iddialar test sonuçlarıyla hemen yalanlandı.

BİRCAN BALİ, TEST SONUCUNU CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

Feyza Altun, Seren Serengil ile telefon konuşmasında Bilal Özbilge'nin yasaklı madde kullanırken videosu olduğunu ve bunu yayınlayabileceğini dile getirdi. Bu iftiranın üzerine Bilal Özbilge'den kanıtlı yanıt gecikmedi.

Programın sunucularından Bircan Bali, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yapımcımız Bilal Özbilge'ye yapılan bir iftira ve Bilal'in bu konu hakkında söz hakkı kullanması söz konusu, şimdi Bilal Özbilge'nin avukatının yolladığı bir yazı var'' diyerek Bilal Özbilge'nin test sonucun negatif olduğunu söyledi ve test sonucunu canlı yayında gösterdi.

