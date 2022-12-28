MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seren Serengil ve Feyza Altun'un telefon konuşması ifşa oldu! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü

Seren Serengil ve Feyza Altun'un telefon konuşması ifşa oldu! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü

28.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil, Arto Dalga ve Bircan Bali’nin sunumu ile Beyaz Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz'da yer yerinden oynadı. Seren Serengil ve Feyza Altun'un telefon konuşması ifşa oldu. Kirli çamaşırlar ortaya döküldü. Bilal Özbilge test sonucunu canlı yayında açıkladı. İşte tüm detaylar...

Seren Serengil ve Feyza Altun'un telefon konuşması ifşa oldu! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Söylemez Olmaz'da sular durulmuyor. Bu sefer programın yapımcısı Bilal Özbilge'nin de ismi karıştı. Feyza Altun Bilal Özbilge'nin yasaklı madde kullandığını iddia etti. Özbilge'den yanıt gecikmedi...

TELEFON KONUŞMASI İFŞA OLDU

Seren Serengil ve Avukat Feyza Altun'un 'Reha Muhtar Davası' nedeni ile tartışmaları büyüdü. Seren Serengil ve Feyza Altun'un telefon konuşması ifşa oldu.

Gündeme bomba gibi düşen ses kaydında Altun'un, Söylemezsem Olmaz'ın yapımcısı Bilal Özbilge'ye 'yasaklı madde' iftirasını attığı belirtilirken, o iddialar test sonuçlarıyla hemen yalanlandı.

seren serengil 2

BİRCAN BALİ, TEST SONUCUNU CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

Feyza Altun, Seren Serengil ile telefon konuşmasında Bilal Özbilge'nin yasaklı madde kullanırken videosu olduğunu ve bunu yayınlayabileceğini dile getirdi. Bu iftiranın üzerine Bilal Özbilge'den kanıtlı yanıt gecikmedi.

test sonucu

Programın sunucularından Bircan Bali, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yapımcımız Bilal Özbilge'ye yapılan bir iftira ve Bilal'in bu konu hakkında söz hakkı kullanması söz konusu, şimdi Bilal Özbilge'nin avukatının yolladığı bir yazı var'' diyerek Bilal Özbilge'nin test sonucun negatif olduğunu söyledi ve test sonucunu canlı yayında gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ozan Doğulu ve sevgilisinin boy farkı dalga konusu olduOzan Doğulu ve sevgilisinin boy farkı dalga konusu oldu
Burcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattıBurcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattı
Sütyensiz pozlarına yorum yağdı!Sütyensiz pozlarına yorum yağdı!
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Feyza Altun Seren Serengil feyza ele

En Çok Okunan Haberler

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Sesleri duydu, lobiye iç çamaşırı ve çift silahla daldı!

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu araya girdi

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu araya girdi

Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!

Bağıra bağıra... Volkan Demirel'in gol sevinci olay oldu!

EYT'de son karar bugün mü verilecek?

EYT'de son karar bugün mü verilecek?

Sinem Kobal Lalin'le mutfak hallerini paylaştı! "Ne kadar büyümüş"

Sinem Kobal Lalin'le mutfak hallerini paylaştı! "Ne kadar büyümüş"

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

Tüyleri diken diken eden Türkiye tahmini! Eksi 46 derece...

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.