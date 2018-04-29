MAGAZİN

Seren Serengil ve Yaşar İpek nişanlandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 21:46 | Son Güncelleme

İnişli çıkışlı ilişkileri ile magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil ve Yaşar İpek Pazar günü aile ve dostları arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Seren Serengil ve Yaşar İpek nişanlandı!

Ayrılıkları gündeme bomba gibi düşen Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti, şartlı olarak barışmalarının ardından evliliğe ilk adımlarını attılar.

İŞTE SEREN SERENGİL'İN NİŞAN ELBİSESİ
Seren Serengil, nişan elbisesi olarak yeşil bir kıyafet tercih etti.

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'MUTLULUĞUN TARİFİ YOK'
Sabah saatlerinde Yaşar İpek, Seren Serengil'i Beykoz'daki evinden alarak nişan töreninin yapılacağı mekana götürdü. Seren Serengil sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Mutluluğun tarifi yok. Beni almaya gelmiş sevgili'' notunu düştü.

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SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ
Yaşar İpek, Seren Serengil'e Kıbrıs'ta sahne aldığı bir kulüpte herkesin önünde evlenme teklif etmişti.

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