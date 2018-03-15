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Seren Serengil, Yaşar İpek'i yerden yere vurdu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.03.2018 12:11 | Son Güncelleme

Star TV'de Duymayan Kalmasın programının yorumculuğunu yapan Seren Serengil, "Bana kadınlığımı hatırlattı" dediği sevgilisi şarkıcı Yaşar İpek'i ayrılınca yerden yere vurdu

Seren Serengil, Yaşar İpek'i yerden yere vurdu!

Yaşar İpek ile evlilik yolundayken ayrılan Seren Serengil, canlı yayında "Yaşar eski sevgililerim ve aileleriyle görüşmemi kaldıramadı. O yüzden ayrıldık" demişti.

Seren Serengil, bu sefer de Yaşar İpek'e sosyal medyadan yüklendi.

"YOZ VE CAHİL"

Seren Serengil, eski sevgilisi Özay Bakır'ın annesiyle görüşünce kıyamet koptu. Yaşar İpek, Seren Serengil'in eski sevgilisiyle görüşmesini kaldıramayınca ikili yolları ayırdı.

Seren Serengil sosyal medyadan Yaşar İpek'e "Yoz ve cahil" diyerek ateş püskürdü.

Seren Serengil paylaşımının altına şunları yazdı;

"Gulay teyzem. Senin kalbin senin karekterin beni sarip sarmalamani kimse anlayamaz!! sen sadece cocuklarina anne degilsin hepimize oylesin! Seninle aramizdaki bagi anlayamayan yoz ve cahil dusunceler nedeniyle seni annecigini kaybettigin bu aci gunlerde orada burada tv programlarinda konusarak yazarak rahatsiz ettiler..."

İŞTE SEREN SERENGİL'İN O PAYLAŞIMI:

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Anahtar Kelimeler:
Seren Serengil yaşar ipek

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