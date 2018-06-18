MAGAZİN

Serenay Aktaş ayrılığın ardından Bodrum'a koştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 09:36 | Son Güncelleme

Serenay Aktaş ile Kenan Acar rol aldıkları dizide tanışıp sevgili olmuştu. İkili geçtiğimiz hafta ayrılarak hayranları şoke etti

Serenay Aktaş ayrılığın ardından Bodrum'a koştu

Serenay Aktaş da Bodrum tatilcileri arasına karıştı. Aktaş önceki gün X Beach’te görüntülendi.

Örgü bikinisiyle dikkat çeken oyuncu, denize gireceği sırada çalan cep telefonuna yanıt verdi ve arayan kişiyle uzun süre konuştu.

HAYRANLARI MESAJ YAĞDIRIYOR

Serenay Aktaş ile Kenan Acar, Kanal D’deki ‘Meryem’ dizisinde iki sevgiliyi canlandırıyordu. Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş, rol gerçek olmuştu. Mayıs’ta Karadeniz turuna çıkan genç aşıklar, 2 hafta önce sürpriz şekilde ayrıldı.

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Serenay Aktaş, sosyal medyada Kenan Acar ile olan fotoğraflarını sildi.

Hayranları, Instagram’da ikiliyi barıştırmak için seferberlik ilan etti.

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Hem Serenay Aktaş’a hem de Kenan Acar’a “Birbirinize çok yakışıyordunuz/Bu aşk böyle yarım kalmamalı/Uzatmayın artık barışın/Sizi birlikte görmek istiyoruz” şeklinde mesajlar atmaya başladılar.


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Anahtar Kelimeler:
Serenay Aktaş kenan acar

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