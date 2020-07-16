Serenay Sarıkaya annesiyle pozunu paylaştı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile pozunu yayınladı.

Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından "Analı-kızlı" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 540 binden fazla beğeni aldı.

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan iddialar ve eleştirilerle ilgili sert bir açıklama yapmıştı.

Uzun süre sessizliğini koruyan Sarıkaya, şunları söylemişti:

"Yahu bir insanın bu kadar da üstüne gelinmez ki! Sesi çıkmıyor diye bu kadar da ileri gidilmez ki artık! Üstelik sonu gelmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Daha birini iyileştiremeden daha da serti zaten hazırda bekliyor. 'Bu mesleği seçmenin bedellerinden', 'Olacak o kadar ünlüsün', 'İsminin olduğu her şey çok okunuyor', 'Dikkat çekiyor', 'Sesimizi çıkartmayalım, büyümesin' deniyor. Kabul etmiyorum!

Sınırı aşalı çok oldu! Ne kolay oldu insanların hayatına iftiralar atmak, sınır, etik, ahlak bilmeden saldırmak... Ben her iftiraya 'Yok, öyle değil' diyemem ki. Bu ne kadar yorucu ama özellikle sosyal medyada bir sesin, varlık belirtin yoksa sanki bütün varsayımlar gerçekmiş gibi bir de senelerce üzerine yapışıyor. Bir süre sonra senin başkaları tarafından bilinen kimliğin haline geliyor bütün bu saçmalık.