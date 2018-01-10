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Serenay Sarıkaya, Bergen oluyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 10.01.2018 15:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

Serenay Sarıkaya'nın yeni projesinde "Acıların Kadını" olarak tanınan Bergen'i canlandıracağı konuşuluyor.

Serenay Sarıkaya, Bergen oluyor!

Şu sıralar rol aldığı "Fi" dizisi ile adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın yeni projesinin detayları belli olmaya başladı. Serenay Sarıkaya'nın bir döneme damga vuran şarkıcı Bergen'in hayatını anlatacak bir projede yer alacağı konuşuluyor.

BERGEN'İN OLDUKÇA TRAJİK BİR ÖYKÜSÜ VAR
Bergen'in yüzü sevgilisi tarafından kezzapla yakılmış ve yine aynı kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. 30 yaşında hayata gözlerini yuman şarkıcı "Acıların kadını" olarak tanınıyor.

DAHA ÖNCE BENNU GEREDE, BERGEN'İ CANLANDIRMIŞTI
Bergen'in hayatı 1997 yılında da Aşk Ölümden Soğuktur ismi ile beyaz perdeye uyarlanmış ve başrollerinde Kadir İnanır ile Bennu Gerede rol almıştı.

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Serenay Sarıkaya bergen

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