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Serenay Sarıkaya: Bu zamana kadar nasıl yakalayamadınız?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 09:44 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemde olan Serenay Sarıkaya yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı! Sarıkaya ilişkisinin yeni başlamadığını da üstü kapalı söylemiş oldu!

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemde olan Serenay Sarıkaya annesinin doğum günü kutlamasına katıldı.

Çıkışta kameralara konuşan Sarıkaya, "Sizi birlikte görüntüleyebilecek miyiz?" sorusuna "İnşallah. Bu zamana kadar nasıl yakalayamadınız onu merak ediyorum" dedi.

Sarıkaya, geçtiğimi gece Cem Yılmaz'la görüntü vermemek için Zorlu PSM'nin içine kurulan barikatlardan da haberinin olmadığını öne sürdü.

DEFNE SAMYELİ ALDATILDI MI?

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Çift, Yunanistan’n başkenti Atina’da ilk kez görüntülenmişti. Defne Samyeli de yaptığı açıklamayla bu aşkın Cem Yılmaz’la birlikte olduğu dönemde başladığını ve aldatıldığını ima etmişti.


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