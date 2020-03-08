MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya'dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımı

Serenay Sarıkaya'dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 21:30 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile çok konuşulan Serenay Sarıkaya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili duygusal satırlar paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü paylaşımı

Birlikte olduğu Cem Yılmaz ile ilk kez geçtiğimiz günlerde kameraların karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan ve arkadaşlarını da fotoğrafta etiketleyen Sarıkaya şöyle dedi:

“Hayatım bana yol gösteren, ilham veren, bana inanan KADIN'larla bu kadar anlamlı ve güzel oldu. Ben o kadınlar sayesinde bugün benim, bu kadar güçlüyüm. Başta annem… İlk okulda Yasemin hocam, Zeynep hocam… Şimdi en yakın dostlarım, birlikte yürüdüğüm insanlar… İyi ki varsınız… Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

Untitled-4

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!II. Abdülhamid'in altın cep saatine rekor ücret!
Hamileliğini açıklamıştı! Şaşırtan itirafHamileliğini açıklamıştı! Şaşırtan itiraf
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadınlar günü, Serenay Sarıkaya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü,

En Çok Okunan Haberler

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Havada gerilim! Fotoğrafları Rusya paylaştı

Havada gerilim! Fotoğrafları Rusya paylaştı

Beşiktaş'ta döner ustası dehşet saçtı!

Beşiktaş'ta döner ustası dehşet saçtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Gezi dönüşü otobüs kazası: 40 yaralı

Gezi dönüşü otobüs kazası: 40 yaralı

Komşuda korkunç bilanço: 49 kişi daha hayatını kaybetti!

Komşuda korkunç bilanço: 49 kişi daha hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hande Erçel'in ablasından emzirme pozu

Hande Erçel'in ablasından emzirme pozu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Şok! Yeni klibi 'Yalan' kaldırılabilir

Şok! Yeni klibi 'Yalan' kaldırılabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da Evrim'den Sercan'a olay sözler: Hem kel hem fodul

Survivor'da olay sözler: Hem kel hem fodul

Katy Perry: Anlaşmazlıklar yaşıyoruz

Hamileliğini açıklamıştı! Şaşırtan itiraf

Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımı olay oldu! 'Full makyaj...'

Tepki çeken 8 Mart paylaşımı! 'Full makyaj...'

Khloe Kardashian: Kylie Jenner bebeğini emzirmemeyi seçti

Kardeşler arasında emzirme gerilimi

Hizmetçiler'in Demet Atahanlı'sı Gamze Karaduman merak konusu oldu! (Gamze Karaduman kimdir?)

Hizmetçiler'e damga vurdu! Herkes onu merak etti

Hanife Gürdal yine gündemde! Hamile mi?

Yine gündem olmayı başardı! '9 ay sonra...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.