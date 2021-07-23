Serenay Sarıkaya'dan iskele pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Haziran ayında yaz tatiline başlayan Serenay Sarıkaya, Bodrum''un ardından doluğu Kuzey Ege'de aldı.
Çok sevdiği Assos bölgesinde tatil yapan güzel oyuncu, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor.
"Canım Kuzey Ege’me sevgimle geldim" notuyla tatil fotoğrafını paylaşan Sarıkaya, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
Serenay Sarıkaya son olarak iskelede çekilen bir fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.
Sarıkaya'nın iskele pozuna saatler içinde 200 binden fazla beğeni geldi.
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