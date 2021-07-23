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Serenay Sarıkaya'dan iskele pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

23.07.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya yaz tatilini Ege sahillerinde geçiriyor. Güzel oyuncu iskelede çekilen bir tatil pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Serenay Sarıkaya'dan iskele pozu! Hayranları beğeni yağdırdı

Haziran ayında yaz tatiline başlayan Serenay Sarıkaya, Bodrum''un ardından doluğu Kuzey Ege'de aldı.

Çok sevdiği Assos bölgesinde tatil yapan güzel oyuncu, Instagram hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

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"Canım Kuzey Ege’me sevgimle geldim" notuyla tatil fotoğrafını paylaşan Sarıkaya, denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

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Serenay Sarıkaya son olarak iskelede çekilen bir fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.
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Sarıkaya'nın iskele pozuna saatler içinde 200 binden fazla beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Instagram
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