Serenay Sarıkaya deprem sonrası içini döktü! 'İnsan nereye saldıracağını şaşırıyor'

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Kahramanmaraş depremi sonrası yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

''ACI BÜYÜK OLUNCA ÖFKE DE BÜYÜK OLUYOR''

Serenay Sarıkaya, ''İki koca gün çaresizlikle geçti. Söylenecek söz bitti. Her şey anlamını yitirdi. Acı ve çaresizlik büyük olunca, öfke de bir o kadar büyük oluyor. Anlıyorum... Ben de böyle hissediyorum... Hepimiz çok üzgün, yorgun ve öfkeliyiz. İnsan elinden bir şey gelmeyince nereye saldıracağını şaşırıyor. Tam da şu an her zamankinden daha çok birlik olma zamanı'' sözleriyle duygularını ifade etti.

Yardıma koşan kişi ve kuruluşlara da şükranlarını sunduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya, ''Allah yardımcımız olsun'' dedi. Serenay Sarıkaya'nın yas sürecinde profil fotoğrafını karartması da dikkatlerden kaçmadı.