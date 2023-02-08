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Serenay Sarıkaya deprem sonrası içini döktü! 'İnsan nereye saldıracağını şaşırıyor'

08.02.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat Pazartesi sabahı Türkiye'yi acıya uyandıran deprem felaketi sonrası milyonlar tek yürek olup depzemzedelere yardım etmek için canla başla mücadele etmeye başladı. Magazin basınını da derinden sarsan deprem felaketi sonrası birçok ünlü isim maddi yardımlarını ortaya koydu. Yaşananlar karşısında çaresiz ve üzgün hissettiğini söyleyen Serenay Sarıkaya, takipçilerine içini döktü.

Serenay Sarıkaya deprem sonrası içini döktü! 'İnsan nereye saldıracağını şaşırıyor'

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Kahramanmaraş depremi sonrası yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

''ACI BÜYÜK OLUNCA ÖFKE DE BÜYÜK OLUYOR''

Serenay Sarıkaya, ''İki koca gün çaresizlikle geçti. Söylenecek söz bitti. Her şey anlamını yitirdi. Acı ve çaresizlik büyük olunca, öfke de bir o kadar büyük oluyor. Anlıyorum... Ben de böyle hissediyorum... Hepimiz çok üzgün, yorgun ve öfkeliyiz. İnsan elinden bir şey gelmeyince nereye saldıracağını şaşırıyor. Tam da şu an her zamankinden daha çok birlik olma zamanı'' sözleriyle duygularını ifade etti.

Serenay Sarıkaya deprem sonrası içini döktü! 'İnsan nereye saldıracağını şaşırıyor'

Yardıma koşan kişi ve kuruluşlara da şükranlarını sunduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya, ''Allah yardımcımız olsun'' dedi. Serenay Sarıkaya'nın yas sürecinde profil fotoğrafını karartması da dikkatlerden kaçmadı.

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Serenay Sarıkaya Oyuncu ele

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