MAGAZİN

Serenay Sarıkaya ekranda olmayacak mı? Hayranları üzülecek

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Bergen'in çekimleri yaza kalınca boş kaldı. Reklam çekimleriyle ekranda olan Sarıkaya senaryo okumaya başladı

Serenay Sarıkaya ekranda olmayacak mı? Hayranları üzülecek

Serenay Sarıkaya’nın yeni sezonda nasıl bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacağı merak konusuydu.

Reklam filmleri ile gündemde olan Serenay Sarıkaya hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı.

‘Bergen’ ile vizyonda olacak olan oyuncu, dizi projeleri için “Anlaşmış olduğum bir proje yok. Senaryoları okuyorum” dedi.

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Sarıkaya'nın Bergen filminin senaryosunu beğenmediği için çekimlere ara verildiği iddia edilmişti. Sarıkaya bu film için şan dersi alıyor. Seranay Sarıkaya'nın müzikalde de yer alacağı iddia edilmiş ama ünlü oyuncu bu iddialara yanıt vermemişti.


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