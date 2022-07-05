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  4. Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Umut Evirgen sevgilisini hayran hayran izledi

Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Umut Evirgen sevgilisini hayran hayran izledi

05.07.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi Umut Evirgen ile tatile çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya, gittikleri restoranda eline tef alarak göbek attı. Sarıkaya'nın oynadığı esnada Umut Evirgen'in aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, bir süredir Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Sarıkaya'nın doğum gününde aşka gelen Evirgen, sosyal medya hesabından sarmaş dolaş bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan etti.

TEF ÇALIP GÖBEK ATTI

Aşklarını dolu dizgin yaşayan güzel oyuncu ve Evirgen, şimdilerde Yunanistan'da tatil yapıyor. Bir restorana giden çiftten Sarıkaya, bir ara müziğin ritmine dayanamayarak oynayamaya kalktı. Sarıkaya, eline tef alarak oynarken Evirgen de sevgilisini izledi.

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Serenay Sarıkaya
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