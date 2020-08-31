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Serenay Sarıkaya: Gülerken gözleri, dudakları kaybolan…

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Yaz tatilinin büyük bir kısmını sevgilisi Cem Yılmaz ile geçiren ve baş başa yaşadıkları özel anları muhabirler tarafından da görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, gülmenin önemi üzerine dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Serenay Sarıkaya: Gülerken gözleri, dudakları kaybolan…

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin en çok merak edilen isimlerinden biri haline gelen Serenay Sarıkaya, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçileriyle etkileşim haline giriyor.

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En doğal hali ile göründüğü karelerini Instagram hesabından görücüye çıkaran Sarıkaya, dakikalar içerisinde binlerce beğeni alan karelerini: “Gülerken gözleri, dudakları kaybolan, çocuksulaşan, suratı halden hallere girenler burada mı?” notuyla paylaştı.

serenaysarikaya-1 - Kopya
Sarıkaya’nın paylaşımına yorum yapan yüzlerce isim arasında Demet Akalın da vardı. Güzel oyuncunun paylaşımlarını yakından takip eden ve yorumsuz bırakmayan Akalın, bu doğal karelere: “O yazdıkların bir tek sana yakışıyor ama” yazdı.

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