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Serenay Sarıkaya hangi dizide rol alacak? Netflix ile anlaştı

DİZİ HABERLERİ  | 10.06.2020 02:02 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemde olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi belli oldu. Sarıkaya, Netflix Türkiye'nin yeni dizisinde rol alacak.

Serenay Sarıkaya hangi dizide rol alacak? Netflix ile anlaştı

Lale Devri, Medcezir ve son olarak Puhu TV'de ekrana gelen Fi Çi Pi serisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın online dizi - film platformu Netflix ile anlaştığı ortaya çıktı.

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Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncunun henüz bir senaryoyu beğenmediği ve birden fazla projenin senaryosunu okuduğu öğrenildi.

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Ayrıca Sarıkaya'ya sunulan teklifler arasında yönetmen koltuğunda Emre Şahin'in oturduğu, senaryosunu Elif Usman'ın kaleme aldığı ve yapımcılığını Karga Seven Pictures'ın uyarlayacağı kod adı 'Pera' olan dizi için teklif gittiği de ortaya çıktı. (tv100)

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