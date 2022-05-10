Serenay Sarıkaya kalça dansıyla olay oldu! "Meedo görmesin"

Şahmaran dizisinde yer alan ve aynı zamanda Alice Müzikali ile izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya önce ayna karşısında kendinden geçti sonra ise kalça dansı yaptı. Alice Müzikali'nin setinden paylaşım yapan Sarıkaya, sadece göğüslerini kapatan uzun kollu büstiyeriyle hayranlarını mest etti.

Alice Müzikali ekibi oyundan sonra da eğlenmeye gitti. Serenay Sarıkaya bu eğlencede kendini tutamadı. Kalça dansı yapan Serenay'ın keyifli hallerine beğeni yağdı.

Serenay Sarıkaya'nın dansına yorum yapanlardan bazıları ise "Meedo görmesin" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ PEŞİNDE

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi bu sıralar Serenay Sarıkaya'nın peşinde. Meedo olarak tanınan Mısırlı iş insanı, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı bir fotoğrafına yorum yapmıştı.





