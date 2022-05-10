MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya kalça dansıyla olay oldu! "Meedo görmesin"

Serenay Sarıkaya kalça dansıyla olay oldu! "Meedo görmesin"

10.05.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alice Müzikali'nde yer alan Serenay Sarıkaya dans ettiği anlarla gündeme geldi. Oyuncu arkadaşlarıyla eğlenen Serenay Sarıkaya kalça dansıyla kendinden geçti. Sarıkaya'nın bu halini görenler "Mohammed Alsaloussi görmesin hemen beğenir" yorumları yaptı.

Şahmaran dizisinde yer alan ve aynı zamanda Alice Müzikali ile izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya önce ayna karşısında kendinden geçti sonra ise kalça dansı yaptı. Alice Müzikali'nin setinden paylaşım yapan Sarıkaya, sadece göğüslerini kapatan uzun kollu büstiyeriyle hayranlarını mest etti.

Alice Müzikali ekibi oyundan sonra da eğlenmeye gitti. Serenay Sarıkaya bu eğlencede kendini tutamadı. Kalça dansı yapan Serenay'ın keyifli hallerine beğeni yağdı.

1

Serenay Sarıkaya'nın dansına yorum yapanlardan bazıları ise "Meedo görmesin" dedi.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SEVGİLİSİ PEŞİNDE

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi bu sıralar Serenay Sarıkaya'nın peşinde. Meedo olarak tanınan Mısırlı iş insanı, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya'nın 33 hafta önce paylaştığı bir fotoğrafına yorum yapmıştı.

2

drdn

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İrem Derici açıklamayı görünce çıldırttı! Her şeyi ifşa etti... Ses kayıtları detayıİrem Derici açıklamayı görünce çıldırttı! Her şeyi ifşa etti... Ses kayıtları detayı
Eve bile uğramadan yanına koştu! Merve Aydın gözyaşlarına boğulduEve bile uğramadan yanına koştu! Merve Aydın gözyaşlarına boğuldu
Her yerden dekolte! Gençlere meydan okuduHer yerden dekolte! Gençlere meydan okudu
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

File çoraba ilgi olunca... "Seni daha çok..."

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

En özel anları paylaştı! "Seni gebertirim"

En özel anları paylaştı! "Seni gebertirim"

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Canlı yayında: "İki dünya yıldızı F.Bahçe'de"

Canlı yayında: "İki dünya yıldızı F.Bahçe'de"

İlginizi Çekebilir

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Vücutta etkilemediği yer yok! Cinsel hayata etkisi inanılmaz

Vücutta etkilemediği yer yok! Cinsel hayata etkisi inanılmaz

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Sosyal medya mesajlarını ifşa etti! “Cinselleştirmeyi bırakın”

Sosyal medya mesajlarını ifşa etti! “Cinselleştirmeyi bırakın”

Merkür geri dönüyor! Özgüveniniz...

Merkür geri dönüyor! Özgüveniniz...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.