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Serenay Sarıkaya’lı Bergen filmi için ailesiyle bir araya geldiler

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 03.12.2020 07:43 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya’lı Bergen filmi için ailesiyle bir araya geldiler

Acıların Kadını lakaplı şarkıcı Bergen’in hayatının filme çekilmesi için hazırlıklar uzun bir süredir devam ediyordu. Serenay Sarıkaya’nın Bergen’i canlandıracağı filmden yeni ayrıntılar geldi.

Serenay Sarıkaya’nın Acıların Kadını lakaplı şarkıcı Bergen’i canlandıracağı filmden yeni ayrıntılar geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen filmin önümüzdeki bahar aylarında sete çıkması planlanıyor.

Filmin yapımcısı Mine Şengöz, Bergen'in ailesiyle bir araya geldi. Ailenin desteği alınarak çekilecek projeye birçok sosyolog ve edebiyatçı, yazar katkı verecek.

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Acıların kadını lakabıyla tanınan arabesk sanatçı Bergen'in hayatını konu alan ancak salgın nedeniyle çekimleri ertelenen filmde Serenay Sarıkaya başrolde yer alacak.

SERENAY SARIKAYA ŞAN DERSLERİ ALIYOR

Sarıkaya'nın "Tam 1.5 yıldır bu role çalışıyorum" dediği projede hayat vereceği Bergen filmi önümüzdeki bahar çekilecek. Film için sıkı hazırlanan Serenay Sarıkaya filmde Bergen’in unutulmaz arabesk şarkılarını da söyleyecek. Oyuncu geçtiğimiz aylarda bir hocadan özel şan dersleri almaya başladı.

Filmin yapımcısı Mine Şengöz, geçtiğimiz günlerde Bergen'in ailesiyle bir araya geldi.

Asıl adı Belgin Sarılmışer olan şarkıcı Bergen'in hikayesi ailesinin izniyle ve dayanışmasıyla ele alınarak yazılacak.

Bergen'in filminin senaryosu yazılırken öyküye destek veren danışmanlar arasında şu isimler yer alıyor: Sosyolog Prof. Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci.

SERENAY SARIKAYA: 'BERGEN RÜYA PROJEM'

Serenay Sarıkaya geçen sene bir dergiye verdiği röportajda yeni filmi için şunları söylemişti: “Bergen ile yatıp Bergen ile kalkıyorum. Rüya projem. Hakikaten benim kariyerimde çok önem verdiğim bir iş bu. O yüzden hiçbir şeyin aceleye gelmesini istemiyoruz. Bu projeyi hakkıyla gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Daha emin adımlarla, içimize sindire sindire ilerliyoruz.”

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