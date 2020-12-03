Serenay Sarıkaya’lı Bergen filmi için ailesiyle bir araya geldiler

Bergen'in filminin senaryosu yazılırken öyküye destek veren danışmanlar arasında şu isimler yer alıyor: Sosyolog Prof. Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci.

SERENAY SARIKAYA: 'BERGEN RÜYA PROJEM'

Serenay Sarıkaya geçen sene bir dergiye verdiği röportajda yeni filmi için şunları söylemişti: “Bergen ile yatıp Bergen ile kalkıyorum. Rüya projem. Hakikaten benim kariyerimde çok önem verdiğim bir iş bu. O yüzden hiçbir şeyin aceleye gelmesini istemiyoruz. Bu projeyi hakkıyla gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Daha emin adımlarla, içimize sindire sindire ilerliyoruz.”



