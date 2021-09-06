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Serenay Sarıkaya'nın İstanbul keyfi! Paylaşımına beğeni yağdı

06.09.2021 02:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından İstanbul Boğazı kıyısında çekilen pozlarını paylaştı. 29 yaşındaki güzel oyuncu, pazar günü stiliyle dikkatleri çekti.

Serenay Sarıkaya'nın İstanbul keyfi! Paylaşımına beğeni yağdı

Dijital platformda yayınlanacak ‘Şahmeran’ dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Instagram'da 9,2 milyon takipçisi olan Sarıkaya, son olarak İstanbul Boğazı kıyısında çekilen karelerini paylaştı.

Sahilde akşam yürüyüşüne çıkan güzel oyuncu, pazar günü stiliyle beğeni topladı.

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Serenay Sarıkaya, paylaştığı fotoğraflara, "İstanbul" ve kalp emojisi koydu.

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Sarıkaya'nın pozlarına kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.

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Demet Akalın ve Ezgi Mola da Sarıkaya'nın paylaşımına emojilerle yorum yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Instagram
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