Serenay Sarıkaya'nın İstanbul keyfi! Paylaşımına beğeni yağdı

Dijital platformda yayınlanacak ‘Şahmeran’ dizisinde rol alacak olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Instagram'da 9,2 milyon takipçisi olan Sarıkaya, son olarak İstanbul Boğazı kıyısında çekilen karelerini paylaştı.

Sahilde akşam yürüyüşüne çıkan güzel oyuncu, pazar günü stiliyle beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya, paylaştığı fotoğraflara, "İstanbul" ve kalp emojisi koydu.

Sarıkaya'nın pozlarına kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.



Demet Akalın ve Ezgi Mola da Sarıkaya'nın paylaşımına emojilerle yorum yaptı.



