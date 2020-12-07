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Serenay Sarıkaya'nın taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

07.12.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya'nın taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra kendini doğaya veren oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar annesiyle tatilde. Sosyal medyadan paylaşım yapan Sarıkaya'nın taytlı pozu olay oldu!

Cem Yılmaz ile olan ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulan Serenay Sarıkaya yine gündem oldu. Instagram hesabından paylaşımlar yapan güzel oyuncu kendine doğaya verdi.

29 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Serenay Sarıkaya hem özel hayatı hem de kariyerindeki boşluğu tatil yaparak değerlendiriyor. Kafa dinlemek için İstanbul'dan uzaklaşan Sarıkaya verdiği pozlarla dikkat çekiyor.

Ekran Alıntısı

Serenay bu kez de bahçe pozunu Instagram hesabının hikaye bölümünde takipçilerinin beğenisine sundu. Serenay Sarıkaya'nın taytlı pozundaki fit hali ise takipçilerinin dikkatini çekti.

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Hayranları ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı. Çoğu sosyal medya kullanıcısı Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ın yazlığında bikiniyle yakalandığı zamanı hatırlatıp "Ayrılık yaradı" yorumunu yaptı. Serenay Sarıkaya yazın selülitleriyle gündeme gelmişti.

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