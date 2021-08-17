MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serenay Sarıkaya turuncu bikinisiyle poz verdi

Serenay Sarıkaya turuncu bikinisiyle poz verdi

17.08.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Yeni dizisinin çekimlerinden önce tatile çıkan Sarıkaya, turuncu bikinisiyle plajda çektiği pozunu paylaştı.

Serenay Sarıkaya turuncu bikinisiyle poz verdi

Serenay Sarıkaya bir süre ara verdiği ekranlara Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisiyle dönmeye hazırlanıyor. Burak Deniz'le başrol oynayacak olan Sarıkaya yeni dizisi için kampa girdi ve iki haftada 4 kilo verdi.
ss2
Yaz tatiline Bodrum'un ardından Assos'da devam eden Sarıkaya tatil pozlarıyla da dikkat çekmişti.

E8nKZuVXsAM7sOY

s11

Eylül ayında başlayacak olan dizi çekimleri öncesinde son defa tatile çıkan Sarıkaya güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

237053491_2945262665734177_2026489207856949921_n

Güzel oyuncu plajda turuncu bikinisiyle çektiği karelerini Instagram'dan paylaştı.

238324720_378288920544400_4007618674662695590_n
Sarıkaya'nın paylaşımına kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitlediTaşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi
PARTNER Serdar Ortaç'ın eski eşine öfkesi dinmiyor! Serdar Ortaç'ın eski eşine öfkesi dinmiyor!
Gözlükleri dikkat çekti! "Sanki sorun bendeymiş..."Gözlükleri dikkat çekti! "Sanki sorun bendeymiş..."
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

4. doz aşı kararı sonrası dikkat çeken 35 dakika uyarısı

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

Taliban'dan flaş karar! İlan etti

"Ürünlerimi alın afet bölgesine yardım yapacağım" diyen fenomene tepkiler çığ gibi

"Ürünlerimi alın afet bölgesine yardım yapacağım" diyen fenomene tepkiler çığ gibi

Vergi yapılandırmada son viraja girildi!

Vergi yapılandırmada son viraja girildi!

Biden'dan Afganistan açıklaması

Biden'dan Afganistan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Cinsiyet değiştirme sürecinde çalıştığı işleri anlattı

Cinsiyet değiştirme sürecinde çalıştığı işleri anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.