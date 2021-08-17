Serenay Sarıkaya turuncu bikinisiyle poz verdi

Serenay Sarıkaya bir süre ara verdiği ekranlara Netflix'te yayınlanacak olan Şahmeran dizisiyle dönmeye hazırlanıyor. Burak Deniz'le başrol oynayacak olan Sarıkaya yeni dizisi için kampa girdi ve iki haftada 4 kilo verdi.



Yaz tatiline Bodrum'un ardından Assos'da devam eden Sarıkaya tatil pozlarıyla da dikkat çekmişti.

Eylül ayında başlayacak olan dizi çekimleri öncesinde son defa tatile çıkan Sarıkaya güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

Güzel oyuncu plajda turuncu bikinisiyle çektiği karelerini Instagram'dan paylaştı.



Sarıkaya'nın paylaşımına kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.

