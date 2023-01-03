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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde! Şahmaran'da cesur sahneler

03.01.2023 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in boşrolünde olduğu dizi “Şahmaran” Netflix’in bu sezon en merak edilen işlerinin başında geliyor. Resmi fragmanı yayınlanan dizinin ilk sezonu 20 Ocak’ta yayınlanacak. Dizideki cesur sahneler ise daha dizi başlamadan gündem oldu.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz başrolde! Şahmaran'da cesur sahneler

Merakla beklenen Şahmaran dizisi 20 Ocak'ta görücüye çıkacak.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizide başlıca rolleri Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez paylaşıyor. Umur Turagay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu diziyi Pınar Bulut yazdı.

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Dizinin fragmanında Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya’nın çırılçıplak kamera karşısına geçtiği sahneler dikkat çekti.

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ŞAHMARAN KONUSU

Galası 19 Ocak’ta yapılacak olan dizide Şahsu (Serenay Sarıkaya), öğretim görevlisi olarak gittiği Adana’da yıllar önce annesini terk eden büyükbabasıyla yüzleşmeye kararlıdır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran’ın soyundan gelen ve Mar adı verilen sır adışı ve gizemli bir topluluğun ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin en büyük sembollerinden olan Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı, Şahsu’nun da gelmesiyle tarihi kehanetin tamamlanmasını beklemektedir. Büyükbabasından geçmişin hesabını sormak üzere yola çıkan Şahsu’nun Maran ile yollarının kesişmesiyle bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

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