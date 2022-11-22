MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'li Şahmeran'dan ilk fragman yayınlandı! Sevişme sahneleri çok konuşulacak

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'li Şahmeran'dan ilk fragman yayınlandı! Sevişme sahneleri çok konuşulacak

22.11.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı, kadrosuyla dikkat çeken Şahmaran dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Efsanevi hikayeyi konu alan dizinin tanımın filmi yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ses getirdi.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’in paylaştığı, kadrosunda Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Hakan Karahan, Elif Nur Kerkük, Mehmet Bilge Aslan, Ekin Gökgöz, Berfu Halisdemir, Nilay Erdönmez, Nil Sude Albayrak, Ayşe Lebriz Berkem, Mert Doğan ve Ece Ertez gibi başarılı isimlerin yer aldığı Şahraman’ın yayın tarihini dizinin ilk teaser tanıtımı ile duyurdu.

HABER.00_00_37_48.Still058

Umur Turagay’ın yönetmenliğinde ve Pınar Bulut’un senaryosuyla hayata geçen, tutku ve gizemle harmanlanmış efsanevi hikâyenin yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Şahmaran, 20 Ocak’ta sadece Netflix’te.

HABER.00_00_47_34.Still059

Merakla beklenen dizi, tanıtımı yayınlandığı ilk andan itibaren dikkat çekmeyi başardı.

HABER.00_00_28_31.Still053

Yılanla bütünleşmesi sonucu Şahmaran'a dönen Serenay Sarıkaya'nın partmeri Burak Deniz'le sevişme sahneleri de dikkat çekti.

HABER.00_00_27_30.Still052

ŞAHMARAN DİZİSİ HAKKINDA

Şahsu, annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur.

HABER.00_00_36_01.Still050

Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.

HABER.00_00_26_29.Still051

Ve onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona âşık olur.

HABER.00_00_50_19.Still060

Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.

HABER.00_00_16_52.Still057

HABER.00_00_06_19.Still056

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu iddialı elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! Fiyatını duyan şaşkına döndüYalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu iddialı elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! Fiyatını duyan şaşkına döndü
Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!
Eski eş açıklama yaptı! "Melis iyi ama Sergen'in durumu..."Eski eş açıklama yaptı! "Melis iyi ama Sergen'in durumu..."
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya şahmaran euro kuru sterlin ne kadar sterlin fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Hastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan benden

Hastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan benden

Hamile olduğunu duyunca parayı elinin tersiyle itti! Ödediği tazminat gündem oldu

Hamile olduğunu duyunca parayı elinin tersiyle itti! Ödediği tazminat gündem oldu

Dünyanın en yükseklerinden! Bugün açılıyor

Dünyanın en yükseklerinden! Bugün açılıyor

20 dakikada hayatı felç etti!

20 dakikada hayatı felç etti!

İlginizi Çekebilir

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Yenilik kapıda: Geriye değil ileriye bakın...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.