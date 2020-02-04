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  4. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 10:54 | Son Güncelleme

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk kez aynı fotoğraf karesinde göründü.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ayrılığının nedeni olarak gösterilen Serenay Sarıkaya, ilk kez Cem Yılmaz ile yan yana görüntülendi.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi

1,5 yıllık aşk hikayelerinin ardından Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrılık kararı almış, ikilinin bu kararı hayranlarını oldukça şaşırtmış ve üzmüştü. Ayrılığın ardından ise Cem Yılmaz'ın ismi Serenay Sarıkaya ile anılmaya başlayınca herkes ufak bir şok yaşamıştı. Üstelik ilişkinin bitmesinin nedeninin de Sarıkaya olduğu konuşulmuştu.
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlasa da Yılmaz'ın bir YouTube kanalında yaptığı Serenay itirafının yalanlanacak bir kısmı yoktu. Yılmaz, açık açık Serenay Sarıkaya'ya olan hayranlığını dile getirmişti. Tüm bunların ardından ise ikili ilk kez aynı karede yakalandı.
TV100'ün haberine göre Yılmaz ve Serenay, sonunda beraber ilk pozlarını verdi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Alice Müzikali'nin 50. oyunu için verilen davete katıldı.
Haklarında çıkan haberlere aldırış etmeyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya; Ezgi Mola, İbrahim Selim, Şükrü Özyıldız ve Enis Arıkan'la fotoğraf çektirdi.
Başta ilişki yaşadıklarını inkar eden ikilinin pozları sosyal medyaya damga vurdu.
Serenay Sarıkaya ile aynı karede görüntülendiği için aşkın belgelendiği konuşulan Cem Yılmaz, evine girerken görüntülendi. Gergin olduğu gözlenen Yılmaz, muhabirlerin Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorularını yanıtsız bırakarak evinin bahçesine girdi.
Serenay'ı Cem Yılmaz'la aynı karede gören hayranları ise "Sustukça iddialar üst üste gelecek, lütfen açıklama yap. Aşk var mı, yok mu senden öğrenelim" dedi. Öte yandan Cem Yılmaz'ın Instagram hesabından eski sevgilisi Defne Samyeli ile olan fotoğrafları kaldırmaması da kafaları karıştırdı.
Ünlü komedyen geçtiğimiz ay İbrahim Selim'in YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk olmuş ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakarken dalıp gittiğini söylemişti.
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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz,

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