MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile'nin son sahnesi çekildi! Dizinin finali ifşa oldu

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile'nin son sahnesi çekildi! Dizinin finali ifşa oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 07:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı buluşturan dev kadrolu “Aile” dizisi bu salı ekran yolculuğunu tamamlayacak. Dizinin final sahneleri çekildi. Duygusal anların yaşandığı son gün ekip paydos verdikten sonra finali işte böyle kutladı.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile'nin son sahnesi çekildi! Dizinin finali ifşa oldu

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Aile dizisinin büyük finali 30 Ocak Salı günü ekrana gelecek. Dizinin ekibi dün 30. bölümün son sahnesini çekti.

aile 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; duygusal anların yaşandığı son gün ekip paydos verdikten sonra beraber şarkılar söyleyip eğlendi. Serenay Sarıkaya hem kendisi şarkı söyledi, hem de çalınan şarkılar eşliğinde dans etti. Sarıkaya'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.

1

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin final bölümü büyük bir heyecanla beklenmiyor. Dizinin ilk tanıtımında Aslan Soykan’ın (Kıvanç Tatlıtuğ) “Hayat kazanamayacağımız tek kavgayı yine getirip önümüze koydu bizim… Bizi ölümle sınadı!” şeklindeki sözleri merak uyandırdı.

222

Hülya’nın (Nur Sürer) Kıymet’e (Rüçkan Çalışkur) silah çekmesi ve Devin’in (Serenay Sarıkaya) doğuma alındığı sahneler dikkat çekti.

aile 1

Hakan Bonomo’nun yazdığı Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğuna oturduğu diziyle ilgili kulislerden sızan bilgi mutlu sonla biteceği ve Devin ile Aslan’ın çocuklarına kavuşacağı yönünde...

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkizlerden biri ameliyat oldu! İşte son durumuİkizlerden biri ameliyat oldu! İşte son durumu
Selen Görgüzel'den çok konuşulacak sperm açıklaması! Evli kadınlara tavsiye verdiSelen Görgüzel'den çok konuşulacak sperm açıklaması! Evli kadınlara tavsiye verdi
Derin göğüs dekolteli tulumuyla göz kamaştırdı!Derin göğüs dekolteli tulumuyla göz kamaştırdı!
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya aile ele
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına onay!

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına onay!

CHP 8 büyükşehir belediyesi ile İstanbul ilçelerindeki adaylarını açıkladı

CHP 8 büyükşehir belediyesi ile İstanbul ilçelerindeki adaylarını açıkladı

Selen Görgüzel'den çok konuşulacak sperm açıklaması! Evli kadınlara tavsiye verdi

Selen Görgüzel'den çok konuşulacak sperm açıklaması! Evli kadınlara tavsiye verdi

ABD'de Teksas krizi! 25 eyalet bildiri yayınladı! Oklahoma Valisi Stitt, destek için Ulusal Muhafızları gönderiyor

ABD'de Teksas krizi! 25 eyalet bildiri yayınladı! Oklahoma Valisi Stitt, destek için Ulusal Muhafızları gönderiyor

Kayserispor, Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı!

Kayserispor, Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı!

Pavyonda Dilber'le dans kaça patlar? Pavyon çalışanları anlattı

Pavyonda Dilber'le dans kaça patlar? Pavyon çalışanları anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.