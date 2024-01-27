Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu Aile'nin son sahnesi çekildi! Dizinin finali ifşa oldu

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Aile dizisinin büyük finali 30 Ocak Salı günü ekrana gelecek. Dizinin ekibi dün 30. bölümün son sahnesini çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; duygusal anların yaşandığı son gün ekip paydos verdikten sonra beraber şarkılar söyleyip eğlendi. Serenay Sarıkaya hem kendisi şarkı söyledi, hem de çalınan şarkılar eşliğinde dans etti. Sarıkaya'nın o anları sosyal medyada gündem oldu.

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin final bölümü büyük bir heyecanla beklenmiyor. Dizinin ilk tanıtımında Aslan Soykan’ın (Kıvanç Tatlıtuğ) “Hayat kazanamayacağımız tek kavgayı yine getirip önümüze koydu bizim… Bizi ölümle sınadı!” şeklindeki sözleri merak uyandırdı.

Hülya’nın (Nur Sürer) Kıymet’e (Rüçkan Çalışkur) silah çekmesi ve Devin’in (Serenay Sarıkaya) doğuma alındığı sahneler dikkat çekti.

Hakan Bonomo’nun yazdığı Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta’nın yönetmen koltuğuna oturduğu diziyle ilgili kulislerden sızan bilgi mutlu sonla biteceği ve Devin ile Aslan’ın çocuklarına kavuşacağı yönünde...





