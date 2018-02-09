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Serenay Sarıkaya'yı yatakta görünce korktular

MAGAZİN HABERLERİ | 09.02.2018 10:32 | Son Güncelleme

Oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

Serenay Sarıkaya'yı yatakta görünce korktular
Son olarak Fİ dizisinde izlediğimiz Serenay Sarıkaya yoğun temposuna rağmen sosyal medya hesabından yaptığı keyifli ve enerjik paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim… Oyuncu Kerem Bursin ile mutlu bir beraberlik sürdüren Sarıkaya yaptığı son paylaşımla takipçilerini korkuttu. Makyajsız ve son derece yorgun göründüğü bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Sarıkaya bu karenin altına İngilizce olarak ‘Yorgunum, tatile ihtiyacım var’ notunu düştü. Ancak hayranları yatakta olduğu görülen genç oyuncunun mesajını okuyana kadar onun ciddi bir hastalık geçirdiğini düşünmekten geri kalmadı.
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Serenay Sarıkaya magazin

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