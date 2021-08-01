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Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveta Karibskaya'dan cesur pozlar

01.08.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'la yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveta Karibskaya yaz tatilinden pozlarını paylaşınca olay oldu.

Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveta Karibskaya'dan cesur pozlar

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (Lisaveta Karibskaya), pozlarıyla gündemde.

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın 22 yaşındaki Ukraynalı manken Lisaveta dün plajdan bikinili fotoğraflarını paylaştı. Ama yorumlar Lisaveta’dan çok Sergen hakkındaydı.

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Sergen’e seslenen takipçiler “Hocam hep kazanan sizsiniz” diye yorum yaptı.

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PARAYA KIYDI

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya'nin aşkı tam gaz devam ediyor. Yalçın, sevgilisi için kesenin ağzını açtı. Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşayan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın sevgilisine tektaş yüzük hediye etti.

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Lisaveti Karibskayatek, yavru kediyi sevdiği esnada tektaş yüzüğünü gözler önüne serdi. Sergen Yalçın'ın sevgilisine aldığı tektaş yüzüğün fiyatının 25 bin TL civarında olduğu tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Lisaveta Karibskaya
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